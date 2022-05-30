Глава Минюста ДНР высказался о мере наказания для боевиков с «Азовстали»
- AP
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«По ним будет принимать решение суд. За такие преступления у нас в ДНР высшая мера наказания — это смертная казнь», — цитирует его РИА Новости.
Министр добавил, что в настоящее время в отношении пленных с «Азовстали» проводятся следственные действия.
Ранее Сироватко заявил, что на территории республики находятся порядка 2,3 тыс. военнопленных с «Азовстали».
20 мая Минобороны России объявило, что вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».