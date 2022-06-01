NYT: США опасаются подрыва доверия инвесторов в случае изъятия активов России
Отмечается, что обсуждение данного вопроса «столкнулось с сопротивлением» из-за юридических и репутационных последствий, которые могут ждать США.
«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», — говорится в материале.
Также по данным газеты, США более острожны по вопросу российских активов чем страны Европы.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор в условиях западных санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной своих резервов.
Первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что Банк России готовился к возможности заморозки российских резервов, хотя и считал низкой вероятность данного шага.