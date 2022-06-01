NYT: США опасаются подрыва доверия инвесторов в случае изъятия активов России

Администрация США опасается, что потенциальная конфискация замороженных активов ЦБ России скажется на репутации Вашингтона как надёжного инвестиционного партнера, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что обсуждение данного вопроса «столкнулось с сопротивлением» из-за юридических и репутационных последствий, которые могут ждать США.

«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», — говорится в материале.

Также по данным газеты, США более острожны по вопросу российских активов чем страны Европы.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор в условиях западных санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной своих резервов.

Первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что Банк России готовился к возможности заморозки российских резервов, хотя и считал низкой вероятность данного шага.