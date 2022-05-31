США рассматривают расширение дипломатического присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе

Соединённые Штаты рассматривают расширение своего дипломатического присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации после переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн в Вашингтоне.

«Стороны обсудили важность проведения личных встреч на уровне лидеров. Кроме того, также обсуждались перспективы расширения дипломатического присутствия США», — сказал чиновник журналистам, его слова приводит РИА Новости.

22 апреля стало известно, что на Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл.

Визит американских официальных лиц был связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми Островами и Китаем в сфере безопасности.

Кроме того, делегация правительства Китая и власти Самоа заключили соглашения о сотрудничестве в экономической, технической и культурной сферах.