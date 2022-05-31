США рассматривают расширение дипломатического присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе

Короткая ссылка
Соединённые Штаты рассматривают расширение своего дипломатического присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации после переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн в Вашингтоне.
США рассматривают расширение дипломатического присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе
  • AP
  • © Evan Vucci

«Стороны обсудили важность проведения личных встреч на уровне лидеров. Кроме того, также обсуждались перспективы расширения дипломатического присутствия США», — сказал чиновник журналистам, его слова приводит РИА Новости.

22 апреля стало известно, что на Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл.

Визит американских официальных лиц был связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми Островами и Китаем в сфере безопасности.

Кроме того, делегация правительства Китая и власти Самоа заключили соглашения о сотрудничестве в экономической, технической и культурной сферах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить