США рассматривают расширение дипломатического присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе
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«Стороны обсудили важность проведения личных встреч на уровне лидеров. Кроме того, также обсуждались перспективы расширения дипломатического присутствия США», — сказал чиновник журналистам, его слова приводит РИА Новости.
22 апреля стало известно, что на Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл.
Визит американских официальных лиц был связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми Островами и Китаем в сфере безопасности.
Кроме того, делегация правительства Китая и власти Самоа заключили соглашения о сотрудничестве в экономической, технической и культурной сферах.