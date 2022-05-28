Китай и Самоа договорились сотрудничать в экономической, технической и культурной сферах
- AFP
- © Vaitogi Asuisui MATAFEO / SAMOA OBSERVER
Об этом сообщил МИД КНР.
Церемония подписания прошла в присутствии главы МИД Китая Ван И и самоанского премьер-министра Фиаме Наоми Матаафы.
«Китай готов укреплять связи со всеми странами, которые заботятся об островных государствах, особенно с Австралией, Новой Зеландией», — сказал министр.
Ранее Ван И заявил, что сотрудничество Китая и Соломоновых Островов в области безопасности не предусматривает планов по строительству там китайской военной базы.