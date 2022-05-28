Китай и Самоа договорились сотрудничать в экономической, технической и культурной сферах

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Делегация правительства Китая и власти Самоа заключили соглашения о сотрудничестве в экономической, технической и культурной сферах.
Китай и Самоа договорились сотрудничать в экономической, технической и культурной сферах
  • AFP
  • © Vaitogi Asuisui MATAFEO / SAMOA OBSERVER

Об этом сообщил МИД КНР.

Церемония подписания прошла в присутствии главы МИД Китая Ван И и самоанского премьер-министра Фиаме Наоми Матаафы.

«Китай готов укреплять связи со всеми странами, которые заботятся об островных государствах, особенно с Австралией, Новой Зеландией», — сказал министр.

Ранее Ван И заявил, что сотрудничество Китая и Соломоновых Островов в области безопасности не предусматривает планов по строительству там китайской военной базы.

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