Китай и Самоа договорились сотрудничать в экономической, технической и культурной сферах

Делегация правительства Китая и власти Самоа заключили соглашения о сотрудничестве в экономической, технической и культурной сферах.

Об этом сообщил МИД КНР.

Церемония подписания прошла в присутствии главы МИД Китая Ван И и самоанского премьер-министра Фиаме Наоми Матаафы.

«Китай готов укреплять связи со всеми странами, которые заботятся об островных государствах, особенно с Австралией, Новой Зеландией», — сказал министр.

Ранее Ван И заявил, что сотрудничество Китая и Соломоновых Островов в области безопасности не предусматривает планов по строительству там китайской военной базы.