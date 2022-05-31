Политолог Самуэли: курс Запада на нанесение России ущерба терпит фиаско

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Старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли в беседе с RT заявил, что курс Запада на нанесение России ущерба явно терпит фиаско.
Политолог Самуэли: курс Запада на нанесение России ущерба терпит фиаско
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Курс на нанесение России ущерба явно терпит фиаско. Единственные, кому (санкции. — RT) причиняют вред, — это несчастные европейцы», — сказал он.

Самуэли в качестве примера привёл заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС приходится закупать российские энергоресурсы, чтобы Россия «не заработала ещё больше».

«(Канцлер ФРГ Олаф. — RT) Шольц рассуждал о том, чтобы отказаться от газа. Но во всех значимых отраслях немецкой промышленности ему сказали: «Перекроете газ — и нам конец, мы вернёмся к тому состоянию, в каком были в 1945 году!» Нельзя попросту объявить: «Забудьте о России. Обратимся к Катару», — добавил политолог.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание Урсулы фон дер Ляйен в эфире MSNBC о том, что ЕС «вынужден закупать российскую нефть, чтобы президент России Владимир Путин не заработал ещё больше».

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