Премьер Италии ожидает наиболее эффективную фазу санкций против России летом

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Премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции после саммита ЕС отметил, что наиболее эффективная фаза санкций против России ожидается летом.
Премьер Италии ожидает наиболее эффективную фазу санкций против России летом
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Это не значит, что на лето придётся пик, это значит, что стадия наибольшего ощутимого воздействия начнётся с лета», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что санкции в отношении России не функционируют. По его словам, Россия не ощутила финансово действия рестрикций Запада.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что число санкций коллективного Запада против России и их характер провоцируют глобальный экономический кризис.

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