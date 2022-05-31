Премьер Италии ожидает наиболее эффективную фазу санкций против России летом
- AP
- © Olivier Matthys
«Это не значит, что на лето придётся пик, это значит, что стадия наибольшего ощутимого воздействия начнётся с лета», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что санкции в отношении России не функционируют. По его словам, Россия не ощутила финансово действия рестрикций Запада.
До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что число санкций коллективного Запада против России и их характер провоцируют глобальный экономический кризис.