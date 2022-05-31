Матвиенко заявила о провоцировании санкциями Запада глобального экономического кризиса
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«Количество ограничений, наложенных на предприятия и граждан, превышает уже 10 тыс. Такой характер санкций, их беспрецедентное количество во многом и провоцируют глобальный экономический кризис», — цитирует её РИА Новости.
Российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя попытки Вашингтона обвинить Россию в намеренном разрастании продовольственного кризиса, заявил, что усугубление кризиса произошло из-за западных санкций.