Матвиенко заявила о провоцировании санкциями Запада глобального экономического кризиса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что число санкций коллективного Запада против России и их характер провоцируют глобальный экономический кризис.

«Количество ограничений, наложенных на предприятия и граждан, превышает уже 10 тыс. Такой характер санкций, их беспрецедентное количество во многом и провоцируют глобальный экономический кризис», — цитирует её РИА Новости.

Российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя попытки Вашингтона обвинить Россию в намеренном разрастании продовольственного кризиса, заявил, что усугубление кризиса произошло из-за западных санкций.