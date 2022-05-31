Премьер Греции: санкции ЕС не запрещают греческим судам перевозить российскую нефть
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Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе. Его слова передаёт РИА Новости.
Греческий премьер при этом добавил, что «будет перевозиться меньше нефти из России в Европу».
Ранее стало известно, что все греческие компании — импортёры российского газа перешли на новый порядок оплаты «Газпрому».
Кроме того, Мицотакис ранее заявил, что европейская экономика не может полностью отказаться от поставок российского природного газа.