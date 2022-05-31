Премьер Греции: санкции ЕС не запрещают греческим судам перевозить российскую нефть

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России, включающий нефтяное эмбарго, который планируется принять в ближайшие дни, не запрещает греческим судовладельцам перевозить российскую нефть в третьи страны.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе. Его слова передаёт РИА Новости.

Греческий премьер при этом добавил, что «будет перевозиться меньше нефти из России в Европу».

Ранее стало известно, что все греческие компании — импортёры российского газа перешли на новый порядок оплаты «Газпрому».

Кроме того, Мицотакис ранее заявил, что европейская экономика не может полностью отказаться от поставок российского природного газа.