В Совфеде прокомментировали санкционную политику Запада в отношении России

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировали санкционную политику Запада в отношении России.
В Совфеде прокомментировали санкционную политику Запада в отношении России
  • РИА Новости

«Мне кажется, они уже не знают, что придумать. Я читаю эти санкции из шести пакетов и, откровенно говоря, не могу придумать, что бы с их стороны ещё можно было сделать такого, чтобы нам было плохо. Я думаю, что это от бессилия», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Джабарова, чем больше страны Запада пытаются навредить России, тем больше они вредят сами себе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны в попытке нанести ущерб России санкциями вынуждены платить большую цену, которая возрастает с каждым днём для жителей Европы.

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