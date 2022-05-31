Аналитик Веретенникова прокомментировала решение ЕС отключить Сбербанк от SWIFT

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Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова прокомментировала решение ЕС отключить Сбербанк от международной платёжной системы SWIFT.
Аналитик Веретенникова прокомментировала решение ЕС отключить Сбербанк от SWIFT
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Расчёты в долларах с контрагентами в США уже были прекращены ранее, когда были введены санкции со стороны Соединённых Штатов и Великобритании. Запрет распространялся на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», — цитируют её «Известия».

Веретенникова отметила, что многие компании успели открыть счета в других российских финансовых организациях.

Отключение Сбербанка от SWIFT не отразится на проведении операций клиентов внутри страны, заключила она.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры Европейского союза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входит отключение Сбербанка от SWIFT.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что отключение от SWIFT не окажет существенного влияния на работу организации.

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