Захарова рассказала о давлении неоконсерваторов на Байдена по вопросу поставок РСЗО Киеву

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о давлении неоконсерваторов на президента США Джо Байдена по вопросу предоставления Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных наносить удары на больших расстояниях.

Таким образом она прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о готовности Киева устроить Вашингтону «образцово-показательную истерику» в случае отказа поставлять РСЗО.

По словам Захаровой, «первым истерить начал» бывший посол США в России Майкл Макфол, назвавший ошибкой решение американской администрации не поставлять Украине данные системы залпового огня.

«Система выстроена чётко. (Президента США Джо. — RT) Байдена прогибают свои же — группа неоконов Демократической партии, используя киевских клоунов», — написала Захарова в Telegram.

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что американская администрация всё ещё не исключает поставок реактивных систем залпового огня, но речь не идёт о системах, способных наносить удары на больших расстояниях.