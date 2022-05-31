Захарова рассказала о давлении неоконсерваторов на Байдена по вопросу поставок РСЗО Киеву

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о давлении неоконсерваторов на президента США Джо Байдена по вопросу предоставления Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных наносить удары на больших расстояниях.
Захарова рассказала о давлении неоконсерваторов на Байдена по вопросу поставок РСЗО Киеву
  • © МИД России

Таким образом она прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о готовности Киева устроить Вашингтону «образцово-показательную истерику» в случае отказа поставлять РСЗО.

По словам Захаровой, «первым истерить начал» бывший посол США в России Майкл Макфол, назвавший ошибкой решение американской администрации не поставлять Украине данные системы залпового огня.

«Система выстроена чётко. (Президента США Джо. — RT) Байдена прогибают свои же — группа неоконов Демократической партии, используя киевских клоунов», — написала Захарова в Telegram.

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что американская администрация всё ещё не исключает поставок реактивных систем залпового огня, но речь не идёт о системах, способных наносить удары на больших расстояниях.

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