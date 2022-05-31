Bloomberg: граница Финляндии с Россией может стать для НАТО «стратегическим кошмаром»

Граница Финляндии с Россией может стать для НАТО «стратегическим кошмаром», заявила старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд в статье для Bloomberg.

«Финская же территория, напротив того, представляет собой стратегический кошмар», — говорится в статье.

Она отметила, что у Финляндии и России более 1,3 тыс. км общей границы, которая «открыта российским военным угрозам».

По её словам, перед тем как одобрить заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, необходимо понять, укрепит ли альянс данный шаг или нет.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция желает получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции относительно разрешения противоречий перед вступлением этих стран в НАТО