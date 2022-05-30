Украинские беженцы в Болгарии «взбунтовались» из-за условий проживания на турбазе

Группа украинских беженцев в Болгарии «взбунтовалась» и отказалась жить на государственной турбазе, их временно заселили в частный отель.

Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

По мнению украинцев, турбаза в районе Велико-Тырново, на которую их переселили, оказалась непригодной для проживания, так как там была, например, плесень. Они «взбунтовались», и их отправили в частный отель в Горна-Оряховице.

«Нас привезли в другое место, а не в то, о котором говорили. Там была плесень и влага, там было невозможно оставаться с детьми. Мы взбунтовались, и нас перевезли сюда. Что будет потом, мы не знаем», — рассказала одна из членов данной группы украинцев.

При этом хозяйка отеля, в котором поселились приехавшие, отметила, что будет кормить прибывших только до 1 июня, так как на них не выделили больше средств.

«Затем только ночёвки, мы не волшебники, чтобы организовывать питание на пять левов в день», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Варшава вслед за другими городами Польши отменяет бесплатный проезд для граждан Украины.