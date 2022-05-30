Политолог Мезюхо: в Европе никогда не было консенсуса по вопросу санкций в отношении России

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в Европейском союзе пока нет никаких решений о нефтяном эмбарго в отношении России.

«В Европе никогда не было устойчивого консенсуса по вопросу введения санкций в отношении Российской Федерации», — заявил Мезюхо.

Он отметил, что в Европейском союзе всегда присутствовали страны, которые выступают против введения рестрикций и санкционного давления на Россию.

«Однако еврочиновники и Вашингтон через колено пробивали необходимые для себя русофобские и антироссийские решения политического и экономического характера», — подчеркнул политолог.

Процесс принятия решений в ЕС едва ли можно назвать демократическим, он больше походит на тоталитаризм, считает специалист.

По его мнению, существуют серьёзные опасения по поводу политического давления на Венгрию внутри Европы.

«Евросоюз всегда был структурированной организацией, в которой сильные диктовали волю слабым», — заключил эксперт.

Ранее Орбан заявил, что компромисс по поводу шестого пакета санкций ЕС против России не достигнут.