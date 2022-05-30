Klassenkampen: Норвегия поставляет оружие Украине из-за давления США

Норвегия отправляет на Украину свою самую тяжёлую артиллерию.

Об этом пишет Klassenkampen.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Киева.

Старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен в беседе с изданием выразила мнение, что решение Норвегии поставить Украине артиллерийские системы обусловлено не волей правительства королевства, а нажимом американского руководства.

«Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчёт, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад Вашингтона», — цитирует её РИА Новости.

Она также поставила под сомнение утверждение, что у Осло нет другого выбора, кроме как наращивать военную помощь Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что если Запад начнёт поставлять Украине оружие, способное наносить удары по территории России, то это станет шагом к неприемлемой эскалации.