В ЕП призвали начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз

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Юлия Гуреева
Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал членов ЕС начать официальные переговоры о вхождении Северной Македонии и Албании в состав Евросоюза. При этом в ЕП заявили, что вопрос о единстве на Западных Балканах следует рассмотреть в контексте российской спецоперации на Украине. С текстом документа ознакомился RT.
В ЕП призвали начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз
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«Европарламент призывает государства-члены продемонстрировать европейское единство, начав на официальном уровне переговоры о вступлении (в ЕС. — RT) с Северной Македонией и Албанией, принимая во внимание как геополитические последствия, так и их соответствие официальным критериям», — говорится в резолюции. 

В ЕП также предложили рассмотреть исторически важные последствия в сфере безопасности «для стабильности и единства на континенте и Западных Балканах» в контексте ситуации на Украине. 

Помимо этого, в резолюции даётся высокая оценка «жёсткой реакции Албании и её безотлагательной солидаризации с ЕС» в вопросе санкций против России, включая закрытие воздушного пространства. 

В Европарламенте считают, что Албания, как член НАТО, вносит важный вклад в защиту внешней границы Евросоюза, и на этом фоне призывают Брюссель усилить поддержку в том, что касается обеспечения безопасности рубежей в регионе.

В конце апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о присоединении восьми стран — партнёров Евросоюза, включая Албанию и Северную Македонию, к антироссийским санкциям.

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