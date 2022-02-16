Госсекретарь США Блинкен высказался за вступление Албании в ЕС

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне с премьер-министром Албании Эди Рамой высказался за вступление Тираны в Евросоюз.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают вступление Албании в ЕС и её региональную экономическую интеграцию, при этом подчеркнул необходимость проведения реформы системы правосудия и борьбы с коррупцией в стране», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Политики отметили столетие установления дипломатических отношений между США и Албанией.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что среди членов ЕС продолжаются дебаты о способности союза интегрировать новых членов.

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