Госсекретарь США Блинкен высказался за вступление Албании в ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне с премьер-министром Албании Эди Рамой высказался за вступление Тираны в Евросоюз.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают вступление Албании в ЕС и её региональную экономическую интеграцию, при этом подчеркнул необходимость проведения реформы системы правосудия и борьбы с коррупцией в стране», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Политики отметили столетие установления дипломатических отношений между США и Албанией.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что среди членов ЕС продолжаются дебаты о способности союза интегрировать новых членов.