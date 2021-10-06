Глава Евросовета заявил об отсутствии единства по принятию стран Западных Балкан в ЕС

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В Европейском союзе всё ещё отсутствует единство по вопросу принятия в союз стран Западных Балкан, дискуссии продолжаются, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Глава Евросовета заявил об отсутствии единства по принятию стран Западных Балкан в ЕС
  • РИА Новости

«Среди 27 членов Европейского союза продолжаются дебаты о способности союза интегрировать новых членов. По этой теме мы должны идти вперёд, обсуждать, как продвигаться вперёд по этому вопросу», — приводит РИА Новости слова главы Евросовета.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархелли заявил, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров о членстве в союзе.

В марте ЕС утвердил решение о начале переговоров по членству Албании и Северной Македонии.

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