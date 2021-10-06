Глава Евросовета заявил об отсутствии единства по принятию стран Западных Балкан в ЕС
- РИА Новости
«Среди 27 членов Европейского союза продолжаются дебаты о способности союза интегрировать новых членов. По этой теме мы должны идти вперёд, обсуждать, как продвигаться вперёд по этому вопросу», — приводит РИА Новости слова главы Евросовета.
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархелли заявил, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров о членстве в союзе.
В марте ЕС утвердил решение о начале переговоров по членству Албании и Северной Македонии.