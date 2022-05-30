Resalat: санкции против России не оказали должного эффекта из-за платёжной системы «Мир»

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Антироссийские санкции со стороны Запада не оказали ожидаемого эффекта за счёт платёжной системы «Мир» — Москва заблаговременно ввела в эксплуатацию локальную систему международных платежей.

Аналитики иранского издания Resalat отметили, что «Мир» позволил Москве смягчить последствия прекращения работы в России Visa и MasterCard.

«И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — говорится в материале издания.

Авторы публикации также обратили внимание на решение о переводе расчётов за газ недружественным странам в рубли: России удалось поставить Запад в затруднительное положение.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

24 мая Financial Times сообщила, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан счёл контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернатив.

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