Resalat: санкции против России не оказали должного эффекта из-за платёжной системы «Мир»
Аналитики иранского издания Resalat отметили, что «Мир» позволил Москве смягчить последствия прекращения работы в России Visa и MasterCard.
«И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — говорится в материале издания.
Авторы публикации также обратили внимание на решение о переводе расчётов за газ недружественным странам в рубли: России удалось поставить Запад в затруднительное положение.
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
24 мая Financial Times сообщила, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан счёл контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернатив.