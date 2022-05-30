Два сухогруза столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула

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В Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза, пострадавших нет.

«Сухогруз «Маре» вышел из-под контроля по неизвестной причине во время плавания в Мраморном море. Корабль, начавший дрейфовать, столкнулся с другим сухогрузом «Арел-4», — сообщает телеканал TRT Haber.

К месту происшествия направили группы береговой безопасности.

Оба корабля, несмотря на инцидент, смогли продолжить свои рейсы.

Ранее в Джорджии в результате столкновения двух лодок на реке Уилмингтон в штате Джорджия два человека погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести.

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