Два человека погибли при столкновении лодок в штате Джорджия

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В результате столкновения двух лодок на реке Уилмингтон в штате Джорджия два человека погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя подразделения департамента природных ресурсов штата Марка Маккиннона, ещё три человека числятся пропавшими без вести.

По его словам, плавсредства столкнулись, когда двигались по реке в противоположных направлениях. На одной лодке находились шесть человек, на другой — три. Пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия работают спасательные службы, проводится расследование обстоятельств случившегося.

24 апреля сообщалось, что по меньшей мере 12 мигрантов погибли в результате крушения четырёх лодок у берегов Туниса.

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