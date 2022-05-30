На саммите ЕС обсудят Украину, обороноспособность и продовольственный кризис

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Глава Евросовета Шарль Мишель направил приглашение европейским лидерам на саммит в Брюсселе, где планируется обсудить ситуацию на Украине, обороноспособность и продовольственный кризис.

«Мы обсудим, как наилучшим способом организовать нашу поддержку восстановлению Украины, для этого понадобятся усилия на глобальном уровне», — говорится в тексте приглашения Мишеля.

Кроме того, на саммите главы государств и правительств ЕС обсудят укрепление обороноспособности и проблемы продовольственной безопасности с учётом проблем с экспортом продовольствия из России и с Украины.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.

Он также сообщил, что ООН работает над соглашением о снятии ограничений на экспорт продукции России и Украины.

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