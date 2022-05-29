РИА Новости: ЕС пока не может согласовать эмбарго на нефть из России
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.
Как отметил собеседник, всё ещё сохраняется много технических сложностей и вопросов по графику отказа от российской нефти.
«Больше ясности можно ожидать в понедельник», — указал источник.
Ранее Financial Times сообщила, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан счёл контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернатив.
По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложила властям стран — членов ЕС отсрочить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».