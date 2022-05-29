РИА Новости: ЕС пока не может согласовать эмбарго на нефть из России

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Процесс обсуждения санкций Евросоюза против России, включая нефтяное эмбарго, идёт сложно.
РИА Новости: ЕС пока не может согласовать эмбарго на нефть из России
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.

Как отметил собеседник, всё ещё сохраняется много технических сложностей и вопросов по графику отказа от российской нефти.

«Больше ясности можно ожидать в понедельник», — указал источник.

Ранее Financial Times сообщила, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан счёл контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернатив.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложила властям стран — членов ЕС отсрочить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

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