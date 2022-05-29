The Guardian: Британия будет добиваться экстрадиции Кевина Спейси из США

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Великобритания будет добиваться экстрадиции из США обвиняемого в сексуальном насилии актёра Кевина Спейси.
The Guardian: Британия будет добиваться экстрадиции Кевина Спейси из США
  • AP

«Великобритания будет просить формальной экстрадиции, если Спейси не вернётся добровольно», — пишет The Guardian со ссылкой на источники. 

Отмечается, что управление по международной преступности при МВД Великобритании занимается этим вопросом.

26 мая Королевская прокурорская служба санкционировала предъявление обвинений актёру в совершении сексуальных домогательств в отношении трёх мужчин с 2005 по 2013 год.

Летом 2019 года американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

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