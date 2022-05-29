The Hill: поставка в США из Европы детского питания является «символическим жестом»

Доставка дефицитного детского питания в США из Европы не изменяет ситуацию решительным образом, а является лишь «символическим жестом», пишет издание The Hill.

«Этот символический жест может скорее расцениваться как знак, нежели как реальный выход из кризиса», — заявил экс-сотрудник управления по контролю за продуктами и лекарствами Питер Питтс.

По данным издания, американским военным придётся организовать больше рейсов в Европу для доставки детского питания.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание из Европы.

При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения в связи с нехваткой детских смесей.