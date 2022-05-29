Читатели Le Figaro высказались о позиции Макрона и Шольца на переговорах с Путиным

Читатели французской газеты Le Figaro с иронией отреагировали на заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как пишет РИА Новости, в комментариях к новости о переговорах читатели отметили нереалистичность просьб Макрона и Шольца к Путину.

Один из пользователей назвал заявления европейских лидеров «пустыми словами, оторванными от реальности».

«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», — написал другой читатель.

Ранее стало известно, что Макрон и Шольц в телефонном разговоре с Путиным попросили о «прекращении огня» на Украине.

Политики также попросили российского лидера освободить сдавшихся в плен с «Азовстали» украинских боевиков и военнослужащих.

Путин в свою очередь в разговоре с европейскими политиками «заострил вопрос» об опасности накачки Украины западным оружием. Он предупредил европейских коллег о том, что это несёт риски дестабилизации.