Захарова назвала плагиатом слова канцлера ФРГ Шольца о многополярном мире

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о многополярности современного мира.
Захарова назвала плагиатом слова канцлера ФРГ Шольца о многополярном мире
  • РИА Новости

Таким образом она прокомментировала высказывание Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он отметил, что многополярность должна «подтолкнуть» государства к налаживанию сотрудничества.

«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального», — написала Захарова в Telegram.

Она сообщила, что о многополярности и полицентричности мира ежегодно на протяжении 15 лет напоминает глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее Захарова заявила, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.

В интервью RT она также высказалась о роли США в нём.

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