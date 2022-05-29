Захарова назвала плагиатом слова канцлера ФРГ Шольца о многополярном мире
- РИА Новости
Таким образом она прокомментировала высказывание Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он отметил, что многополярность должна «подтолкнуть» государства к налаживанию сотрудничества.
«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального», — написала Захарова в Telegram.
Она сообщила, что о многополярности и полицентричности мира ежегодно на протяжении 15 лет напоминает глава российского МИД Сергей Лавров.
Ранее Захарова заявила, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.
В интервью RT она также высказалась о роли США в нём.