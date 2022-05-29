Захарова назвала плагиатом слова канцлера ФРГ Шольца о многополярном мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о многополярности современного мира.

Таким образом она прокомментировала высказывание Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он отметил, что многополярность должна «подтолкнуть» государства к налаживанию сотрудничества.

«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального», — написала Захарова в Telegram.



Она сообщила, что о многополярности и полицентричности мира ежегодно на протяжении 15 лет напоминает глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее Захарова заявила, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.

В интервью RT она также высказалась о роли США в нём.