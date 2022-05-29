Трамп отметил укрепление рубля и призвал снизить мировые цены на нефть

Экс-президент США Дональд Трамп призвал сократить мировые цены на нефть для прекращения боевых действий на Украине и отметил, что пока этого не происходит, российский рубль стал сильнее, чем когда-либо.

По словам бывшего американского лидера, высокая стоимость энергоносителей и переход на расчёты за них в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние».

«Он (рубль. — RT) — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки, выше, чем когда-либо.... Если вы хотите остановить эту войну, опустите цены до $30-40 за баррель», — цитирует Трампа РИА Новости.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, России нужно возвращаться к равновесному курсу рубля, который был ранее, при этом снижая норматив обязательной продажи валютной выручки.

По данным Мосбиржи, 28 мая доллар завершил неделю ростом до 66,7 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее напомнил о факторах укрепления рубля.