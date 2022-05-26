Решетников: России нужно возвращаться к «равновесному курсу» рубля

России нужно возвращаться к равновесному курсу рубля, который был ранее, при этом снижая норматив обязательной продажи валютной выручки, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Такое мнение он выразил в разговоре с журналистами.

«Мы сейчас находимся где-то вблизи локального минимума (курса доллара. — RT), тот курс, который сейчас есть, он в долгосрочном плане представляет проблему», — сообщил министр.

По его словам, реально эффективный курс рубля на 40% крепче, чем в среднем за последние пять лет.

«Это значит серьёзный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет всё больше ощущать давление импорта, конкурировать с ним и проигрывать эту конкуренцию», — добавил Решетников.

При этом ряд позиций в сельском хозяйстве, например, производители мяса, говорят, что «они с таким курсом становятся неконкурентоспособны на внешних рынках», пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства.

«Сейчас мы говорим, что нам нужно импортозамещение, но если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут неконкурентоспособными... Поэтому нам нужно аккуратно возвращаться к тому равновесному курсу, который у нас был до», — подчеркнул Решетников.

Он отметил важность поэтапного снятия ограничений, в том числе снижение норматива обязательной продажи валютной выручки.

«Это важное решение, мы рассчитываем, что это дальше продолжится», — подытожил глава Минэкономразвития.

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