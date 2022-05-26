Экономист Зельцер напомнил о факторах укрепления рубля

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер напомнил о факторах укрепления рубля.
Экономист Зельцер напомнил о факторах укрепления рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Факторы крепости рубля всё те же. Сильный экспорт по возросшим сырьевым ценам, норматив обязательной продажи экспортёрами инвалютной выручки», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, ещё один фактор — перевод ряда европейских покупателей газа на рубли.

«И пауза по бюджетному правилу», — добавил Зельцер.

Как отметил экономист, о новом витке ослабления рубля речи не идёт, но не исключено, что летом произойдёт восстановление доллара к 70, евро — к 75.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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