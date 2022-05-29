Премьер Японии назвал политику Зеленского причиной начала спецоперации на Украине

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по вступлению страны в НАТО и отказ от урегулирования конфликта в Донбассе стали причиной начала российской военной спецоперации, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ в интервью Economist.

«Можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке», — цитирует его РИА Новости.

Японский премьер отметил, что добиться изменения позиции со стороны Зеленского было бы очень непросто.

Абэ предположил, что на украинского лидера мог бы оказать влияние его коллега из США Джо Байден.

«Но, Зеленский, конечно отказался бы», — заключил политик.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее в эфире итальянского канала Rai 1 заявил, что Украина не признает российскую принадлежность Крыма и автономию Луганской и Донецкой народных республик.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.