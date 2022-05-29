Власти Франции объявили об ограничениях на расход воды из-за засухи

В связи с засухой на фоне рекордно жаркого мая в 24 департаментах Франции власти объявили об особом положении по использованию пресной воды.

Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на Министерство экологического перехода, в ряде регионов ввели ограничительные меры, в числе которых — запрет на заполнение бассейнов водой, мойку машин и полив садов.

«В этом году засуха началась очень рано... Мы принимаем меры по контролю над водными ресурсами, чтобы избежать этим летом неуправляемой ситуации», — заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

По её словам, власти выделят €400 млн на помощь животноводам, которые будут испытывать трудности с кормами для скота.

Член молдавской ассоциации «Сила фермеров» Андрей Дынга ранее заявил, что аграрии на юге Молдавии призывают правительство обратить внимание на проблему сильной засухи, которая уже сказалась на урожае пшеницы и грозит осеннему урожаю кукурузы и подсолнечника.

Представитель гуманитарной организации Oxfam International Парвин Нгала рассказала RT, что из-за роста цен на зерно и нефть более 21 млн жителей ряда стран Африки оказались на грани голода.