Посольство России сообщило о кампании СМИ США по демонизации Москвы

Распространяемые американскими медиа обвинения России в разжигании геноцида на Украине — это часть кампании по демонизации российских вооружённых сил.

Так российское посольство в Вашингтоне прокомментировало появившийся в западных СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, где в адрес России выдвинули соответствующие обвинения.

«Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских вооружённых сил», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook*.

Вместе с этим отмечается, что «на местах» дела обстоят с точностью до наоборот.

В посольстве посоветовали американской общественности уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям украинских радикалов, которые отбирают у мирных жителей деньги и автомобили, открывают огонь по беженцам и пытают несогласных с их идеологией.

Ранее в СК сообщили об обнаружении останков мирного жителя в подвале драмтеатра в Мариуполе.

Военные следователи также возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Херсонской области тела мужчины с признаками насильственной смерти.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.