В СК сообщили об обнаружении останков мирного жителя в подвале драмтеатра в Мариуполе

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Останки мирного жителя обнаружили следователи при осмотре полуподвального помещения драматического театра в Мариуполе.
В СК сообщили об обнаружении останков мирного жителя в подвале драмтеатра в Мариуполе
  • РИА Новости

В ходе осмотра следователи обнаружили в полуподвальном помещении под сценой театра останки человека, который, по предварительным данным, находился там в момент взрыва, передаёт РИА Новости.

«Всё обнаруженное (останки. — RT) отправлено для дальнейших исследований. Работы по осмотру мест преступлений продолжаются», — говорится в заявлении.

Ранее в ДНР сообщили, что спасатели при поддержке местных волонтёров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.

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