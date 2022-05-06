СК возбудил дело по факту обнаружения в Херсонской области тела мужчины со следами пыток

Военные следователи СК России возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Херсонской области тела мужчины с признаками насильственной смерти.

«Принимая во внимание насильственный характер смерти мужчины, военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации возбудили по данному факту уголовное дело в отношении военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины... которые были дислоцированы в указанном районе», — сообщается в Telegram-канале СК.

Согласно информации, которую получили военные следователи, тело мужчины со следами пыток находилось на территории кафе на автодороге Одесса — Мариуполь неподалеку от населённого пункта Зеленовка Херсонской области.

«В ходе проведения следственных мероприятий было обнаружено тело мужчины со связанными руками. В результате его осмотра, проведённого с привлечением медицинского работника, зафиксированы резаные раны в области шеи, спины и ног, оба коленных сустава имеют признаки огнестрельных ранений, нижние конечности обеих ног ампутированы», — сообщает ведомство.

Ранее в СК сообщили об обнаружении останков мирного жителя в подвале драмтеатра в Мариуполе.