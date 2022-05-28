В Вене привели в порядок территорию у памятника советскому воину-освободителю

В Вене привели в порядок территорию у памятника советскому воину-освободителю на Шварценбергплац, за которым вандалы нарисовали символику националистического батальона «Азов». Об этом сообщило российское посольство в Австрии.

РИА Новости

«Демарши посольства сработали — за памятником советскому воину-освободителю на Шварценбергплац убрали символику националистического батальона «Азов». И полицейский патруль на месте», — говорится в сообщении. 27 мая посольство России обратилось в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене. В апреле посол Дмитрий Любинский в разговоре с RT заявил, что австрийские правоохранительные органы реагируют серьёзно и оперативно на передаваемые российской стороной данные о фактах осквернения исторических памятников на территории страны.