В Вене привели в порядок территорию у памятника советскому воину-освободителю

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В Вене привели в порядок территорию у памятника советскому воину-освободителю на Шварценбергплац, за которым вандалы нарисовали символику националистического батальона «Азов». Об этом сообщило российское посольство в Австрии.
В Вене привели в порядок территорию у памятника советскому воину-освободителю
  • РИА Новости

«Демарши посольства сработали — за памятником советскому воину-освободителю на Шварценбергплац убрали символику националистического батальона «Азов». И полицейский патруль на месте», — говорится в сообщении.

27 мая посольство России обратилось в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене.

В апреле посол Дмитрий Любинский в разговоре с RT заявил, что австрийские правоохранительные органы реагируют серьёзно и оперативно на передаваемые российской стороной данные о фактах осквернения исторических памятников на территории страны.

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