Путин провёл телефонный разговор с Макроном и Шольцем по поводу Украины

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Они провели углублённый обмен мнениями по поводу ситуации на Украине, где проводится спецоперация по защите Донбасса.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В продолжение контактов в этом формате проведён углублённый обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине», — сообщила пресс-служба Кремля.

Накануне Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, они обсудили в том числе специальную военную операцию на Украине.

Перед этим, 26 мая, российский президент разговаривал с премьер-министром Италии Марио Драги, они также обсудили ситуацию на Украине.