Путин и канцлер Австрии Нехаммер обсудили спецоперацию России на Украине

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, они обсудили в том числе специальную военную операцию на Украине.
Путин и канцлер Австрии Нехаммер обсудили спецоперацию России на Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«По просьбе федерального канцлера Австрии президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Чёрного морей», — сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер обратил внимание Нехаммера на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов.

«Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», — сообщили в Кремле.

26 мая Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине.

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