Путин и Драги обсудили ситуацию на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобождённых городах Донбасса», — говорится в заявлении.
Российский лидер также подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Чёрного морей, чему препятствует украинская сторона.
«Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса», — отмечается в сообщении.
Ранее Драги заявил о нежелании разрывать дипломатические каналы с Россией после высылки итальянских дипломатов из России в качестве ответной меры.