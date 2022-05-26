Путин и Драги обсудили ситуацию на Украине

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине.
Путин и Драги обсудили ситуацию на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобождённых городах Донбасса», — говорится в заявлении.

Российский лидер также подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Чёрного морей, чему препятствует украинская сторона.

«Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса», — отмечается в сообщении.

Ранее Драги заявил о нежелании разрывать дипломатические каналы с Россией после высылки итальянских дипломатов из России в качестве ответной меры.

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