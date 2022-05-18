Премьер Италии Драги заявил о нежелании разрывать дипломатические каналы с Россией
- AP
Его заявление приводит РИА Новости.
«Это абсолютно не означает необходимости разрыва дипломатических каналов», — сказал Драги.
При этом он назвал ответную высылку дипломатов из России «враждебным жестом».
Он также заявил, что высылка дипломатов не должна привести к разрыву дипломатических каналов, так как «через них, если удастся, будет идти направление к миру».
18 мая в МИД России заявили, что российская сторона высылает из страны 24 итальянских дипломата.