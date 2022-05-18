Премьер Италии Драги заявил о нежелании разрывать дипломатические каналы с Россией

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о нежелании разрывать дипломатические каналы с Россией после высылки итальянских дипломатов из России в качестве ответной меры.
Премьер Италии Драги заявил о нежелании разрывать дипломатические каналы с Россией
  • AP

Его заявление приводит РИА Новости.

«Это абсолютно не означает необходимости разрыва дипломатических каналов», — сказал Драги. 

При этом он назвал ответную высылку дипломатов из России «враждебным жестом».

Он также заявил, что высылка дипломатов не должна привести к разрыву дипломатических каналов, так как «через них, если удастся, будет идти направление к миру».

18 мая в МИД России заявили, что российская сторона высылает из страны 24 итальянских дипломата.

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