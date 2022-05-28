В ВОЗ призвали страны мира проверить свои объёмы вакцин от оспы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира к «глобальному аудиту» запасов вакцин от оспы на фоне распространения оспы обезьян. Как отметила директор ВОЗ по обеспечению готовности к эпидемиям и пандемиям Сильви Бриан, в некоторых государствах могут быть запасы препаратов, которые понадобятся для борьбы со вспышками заболеваний по всему миру.

«В некоторых странах есть запасы вакцины первого поколения... Мы не знаем точного количества доз, имеющихся в мире, поэтому мы призываем страны обращаться к ВОЗ и сообщать нам, каковы их запасы... Проверили ли они эффективность этих вакцин», — приводит её слова Politico.

Компания Moderna ранее заявила, что занимается проведением доклинических исследований возможных вакцин от оспы обезьян.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в интервью RT отметил, что защиту от вируса оспы обезьян способна обеспечить вакцина, созданная против натуральной оспы и запасы таких препаратов до сих пор существуют в ряде стран.

Накануне британское Агентство по здравоохранению сообщило, что число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании превысило 100.