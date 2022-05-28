В ВОЗ призвали страны мира проверить свои объёмы вакцин от оспы
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«В некоторых странах есть запасы вакцины первого поколения... Мы не знаем точного количества доз, имеющихся в мире, поэтому мы призываем страны обращаться к ВОЗ и сообщать нам, каковы их запасы... Проверили ли они эффективность этих вакцин», — приводит её слова Politico.
Компания Moderna ранее заявила, что занимается проведением доклинических исследований возможных вакцин от оспы обезьян.
Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в интервью RT отметил, что защиту от вируса оспы обезьян способна обеспечить вакцина, созданная против натуральной оспы и запасы таких препаратов до сих пор существуют в ряде стран.
Накануне британское Агентство по здравоохранению сообщило, что число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании превысило 100.