В ВОЗ призвали страны мира проверить свои объёмы вакцин от оспы

Короткая ссылка
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира к «глобальному аудиту» запасов вакцин от оспы на фоне распространения оспы обезьян. Как отметила директор ВОЗ по обеспечению готовности к эпидемиям и пандемиям Сильви Бриан, в некоторых государствах могут быть запасы препаратов, которые понадобятся для борьбы со вспышками заболеваний по всему миру.
В ВОЗ призвали страны мира проверить свои объёмы вакцин от оспы
  • Gettyimages.ru
  • © kuniharu wakabayashi

«В некоторых странах есть запасы вакцины первого поколения... Мы не знаем точного количества доз, имеющихся в мире, поэтому мы призываем страны обращаться к ВОЗ и сообщать нам, каковы их запасы... Проверили ли они эффективность этих вакцин», — приводит её слова Politico.

Компания Moderna ранее заявила, что занимается проведением доклинических исследований возможных вакцин от оспы обезьян.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в интервью RT отметил, что защиту от вируса оспы обезьян способна обеспечить вакцина, созданная против натуральной оспы и запасы таких препаратов до сих пор существуют в ряде стран. 

Накануне британское Агентство по здравоохранению сообщило, что число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании превысило 100.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить