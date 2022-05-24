Moderna сообщила о проведении доклинических исследований возможных вакцин от оспы обезьян

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Компания Moderna заявила, что занимается проведением доклинических исследований возможных вакцин от оспы обезьян.
Moderna сообщила о проведении доклинических исследований возможных вакцин от оспы обезьян
  • Gettyimages.ru
  • © Sergiu Rusu / 500px

«Мы исследуем возможные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тест-систему для вирусов оспы в России зарегистрировали пять-семь лет назад.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в интервью RT отметил, что защиту от вируса оспы обезьян способна обеспечить вакцина, созданная против натуральной оспы и запасы таких препаратов до сих пор существуют в ряде стран. 

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