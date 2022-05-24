Moderna сообщила о проведении доклинических исследований возможных вакцин от оспы обезьян

Компания Moderna заявила, что занимается проведением доклинических исследований возможных вакцин от оспы обезьян.

«Мы исследуем возможные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тест-систему для вирусов оспы в России зарегистрировали пять-семь лет назад.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в интервью RT отметил, что защиту от вируса оспы обезьян способна обеспечить вакцина, созданная против натуральной оспы и запасы таких препаратов до сих пор существуют в ряде стран.