Попова: тест-систему для вирусов оспы в России зарегистрировали пять — семь лет назад

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Тест-систему для вирусов оспы в России зарегистрировали ещё пять — семь лет назад, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: тест-систему для вирусов оспы в России зарегистрировали пять — семь лет назад
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«Вот это средство было создано и зарегистрировано и в 2014-м, и в 2017 году. Мы готовы и в течение нескольких часов (вирус. — RT) определим», — цитирует её kp.ru.

По словам главы Роспотребнадзора, в живой природе способен мутировать любой вирус, однако оспа достаточно стабильна.

«Мутаций не видим. Всё мировое научное сообщество сейчас следит за каждым случаем и всеми результатами исследований», — сказала она.

Попова отметила, что уже появились первые публикации о геноме оспы обезьян — по словам экспертов, вирус не отличается от того, что был раньше.

В Роспотребнадзоре также рассказали о способах заражения оспой обезьян.

Глава ведомства напомнила, что у рождённых до 1980 года сформирован иммунитет к заболеванию.

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