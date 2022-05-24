Попова: тест-систему для вирусов оспы в России зарегистрировали пять — семь лет назад
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«Вот это средство было создано и зарегистрировано и в 2014-м, и в 2017 году. Мы готовы и в течение нескольких часов (вирус. — RT) определим», — цитирует её kp.ru.
По словам главы Роспотребнадзора, в живой природе способен мутировать любой вирус, однако оспа достаточно стабильна.
«Мутаций не видим. Всё мировое научное сообщество сейчас следит за каждым случаем и всеми результатами исследований», — сказала она.
Попова отметила, что уже появились первые публикации о геноме оспы обезьян — по словам экспертов, вирус не отличается от того, что был раньше.
В Роспотребнадзоре также рассказали о способах заражения оспой обезьян.
Глава ведомства напомнила, что у рождённых до 1980 года сформирован иммунитет к заболеванию.