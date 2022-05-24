Попова: тест-систему для вирусов оспы в России зарегистрировали пять — семь лет назад

Тест-систему для вирусов оспы в России зарегистрировали ещё пять — семь лет назад, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вот это средство было создано и зарегистрировано и в 2014-м, и в 2017 году. Мы готовы и в течение нескольких часов (вирус. — RT) определим», — цитирует её kp.ru.

По словам главы Роспотребнадзора, в живой природе способен мутировать любой вирус, однако оспа достаточно стабильна.

«Мутаций не видим. Всё мировое научное сообщество сейчас следит за каждым случаем и всеми результатами исследований», — сказала она.

Попова отметила, что уже появились первые публикации о геноме оспы обезьян — по словам экспертов, вирус не отличается от того, что был раньше.

В Роспотребнадзоре также рассказали о способах заражения оспой обезьян.

Глава ведомства напомнила, что у рождённых до 1980 года сформирован иммунитет к заболеванию.