Попова: оспа обезьян не страшна рождённым до 1980 года

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У рождённых до 1980 года сформирован иммунитет к оспе обезьян, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: оспа обезьян не страшна рождённым до 1980 года
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«Мы предполагаем, что иммунитет, который был сформирован до 1980 года, может защищать и сегодня», — цитирует её kp.ru.

Попова отметила, что к настоящему времени все 109 зарегистрированных случаев вызваны менее патогенным западно-африканским вирусом, который провоцирует менее тяжёлые случаи.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольший прирост инфицированных оспой обезьян зафиксирован в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).

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