Попова: оспа обезьян не страшна рождённым до 1980 года
- РИА Новости
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«Мы предполагаем, что иммунитет, который был сформирован до 1980 года, может защищать и сегодня», — цитирует её kp.ru.
Попова отметила, что к настоящему времени все 109 зарегистрированных случаев вызваны менее патогенным западно-африканским вирусом, который провоцирует менее тяжёлые случаи.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольший прирост инфицированных оспой обезьян зафиксирован в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).