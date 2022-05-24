Попова: оспа обезьян не страшна рождённым до 1980 года

У рождённых до 1980 года сформирован иммунитет к оспе обезьян, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы предполагаем, что иммунитет, который был сформирован до 1980 года, может защищать и сегодня», — цитирует её kp.ru.

Попова отметила, что к настоящему времени все 109 зарегистрированных случаев вызваны менее патогенным западно-африканским вирусом, который провоцирует менее тяжёлые случаи.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольший прирост инфицированных оспой обезьян зафиксирован в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).