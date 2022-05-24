В ВОЗ сообщили о росте случаев инфицирования оспой обезьян среди людей
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВОЗ по состоянию на 23 мая, 17 неэндемичных стран сообщили о 131 случае заболевания оспой обезьян, а Судан и Аргентина расследуют предполагаемые случаи заражения.
Наибольший прирост инфицированных зафиксирован в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в России вакцинации от натуральной оспы.
В своём обращении законодатель отметил, что весной этого года произошла вспышка оспы обезьян.