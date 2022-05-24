В ВОЗ сообщили о росте случаев инфицирования оспой обезьян среди людей

Среди людей зафиксирован 131 случай инфицирования оспой обезьян, ещё 106 фактов расследуются, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВОЗ по состоянию на 23 мая, 17 неэндемичных стран сообщили о 131 случае заболевания оспой обезьян, а Судан и Аргентина расследуют предполагаемые случаи заражения.

Наибольший прирост инфицированных зафиксирован в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в России вакцинации от натуральной оспы.

В своём обращении законодатель отметил, что весной этого года произошла вспышка оспы обезьян.