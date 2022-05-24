В ВОЗ сообщили о росте случаев инфицирования оспой обезьян среди людей

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Среди людей зафиксирован 131 случай инфицирования оспой обезьян, ещё 106 фактов расследуются, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ сообщили о росте случаев инфицирования оспой обезьян среди людей
  • AP
  • © Anja Niedringhaus

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВОЗ по состоянию на 23 мая, 17 неэндемичных стран сообщили о 131 случае заболевания оспой обезьян, а Судан и Аргентина расследуют предполагаемые случаи заражения.

Наибольший прирост инфицированных зафиксирован в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в России вакцинации от натуральной оспы.

В своём обращении законодатель отметил, что весной этого года произошла вспышка оспы обезьян.

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