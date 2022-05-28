Сенатор Джабаров: в действиях США относительно российских СМИ есть элементы фашизма

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT поддержал заявление Марии Захаровой о том, что требования США заблокировать работу российских СМИ является «диктатурой либерализма».

«Я полностью согласен с Марией Владимировной. Она дала очень чёткое определение. Я бы пошёл чуть дальше: в подобных требованиях послов США (закрыть российские СМИ в странах пребывания. — RT) присутствуют элементы фашизма. Это никакая не либеральная, а чисто фашистская политика», — считает сенатор.

Он отметил, что цель у данных действий США одна — любой ценой «вычеркнуть Россию из истории».

По мнению Джабарова, американским властям хочется, чтобы население других стран «было также введено в заблуждение, как они дурят свой народ и народ Украины».

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у американских послов за границей «новая забава» — они требуют от стран заблокировать работу российских СМИ.

Захарова назвала такую практику «диктатурой либерализма» во всей красе.