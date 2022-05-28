В Союзе машиностроителей Германии заявили о серьёзной нехватке материалов

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Глава Союза машиностроителей Германии (VDMA) Карл Хойсген заявил о дефиците материалов, вызванном в том числе украинским кризисом и ограничительными мерами, которые были введены в Китае для сдерживания темпов распространения COVID-19.

«В начале года мы ожидали семипроцентного роста на 2022 год, который затем пришлось скорректировать до четырёх процентов в марте. Но даже это больше не может поддерживаться», — рассказал он в интервью Welt am Sonntag.

По его словам, основная проблема связана с нехваткой материалов.

«Компаниям не хватает полупроводников и ряда других электронных компонентов, но и относительно металлов и пластмасс ситуация снова ухудшается», — добавил Хойсген. 

Кроме того, отрасли также угрожает прекращение поставок российского газа.

«Газовое эмбарго приведёт к ещё большей нагрузке на цепочки поставок, так что многие детали внезапно перестанут быть доступными. Тогда наши заводы тоже остановятся», — заключил он.

Ранее Германский промышленный союз спрогнозировал рецессию в Европейском союзе в случае возникновения перебоев с поставками российского газа.

Также сообщалось, что прекращение поставок российского газа может обернуться для Германии потерей 500 тыс. рабочих мест.

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