В Союзе машиностроителей Германии заявили о серьёзной нехватке материалов
«В начале года мы ожидали семипроцентного роста на 2022 год, который затем пришлось скорректировать до четырёх процентов в марте. Но даже это больше не может поддерживаться», — рассказал он в интервью Welt am Sonntag.
По его словам, основная проблема связана с нехваткой материалов.
«Компаниям не хватает полупроводников и ряда других электронных компонентов, но и относительно металлов и пластмасс ситуация снова ухудшается», — добавил Хойсген.
Кроме того, отрасли также угрожает прекращение поставок российского газа.
«Газовое эмбарго приведёт к ещё большей нагрузке на цепочки поставок, так что многие детали внезапно перестанут быть доступными. Тогда наши заводы тоже остановятся», — заключил он.
Ранее Германский промышленный союз спрогнозировал рецессию в Европейском союзе в случае возникновения перебоев с поставками российского газа.
Также сообщалось, что прекращение поставок российского газа может обернуться для Германии потерей 500 тыс. рабочих мест.