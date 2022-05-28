ООН: из-за ситуации на Украине с голодом могут столкнуться почти 218 млн человек

Вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина заявил, что число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за украинского кризиса, может вырасти почти до 218 млн человек.

«Ещё до начала кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Нынешний конфликт ещё больше усугубит ситуацию с голодом. Согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти ещё на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий», — сказал он в интервью газете Corriere Della Sera.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.