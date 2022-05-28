Регулятор в Германии счёл недостаточным уровень заполненности газохранилищ

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает недостаточной заполненность газохранилищ ФРГ, такое мнение он выразил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Как пишет ТАСС, по состоянию на 27 мая газохранилища ФРГ заполнены на 46,4%.

10 мая глава МИД ФРГ во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором заявляет Бербок, невозможен и нецелесообразен, возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».