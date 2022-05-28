Джонсон в разговоре с Орбаном выразил надежду на принятие шестого пакета санкций

Короткая ссылка
Британский премьер Борис Джонсон в разговоре с венгерским коллегой Виктором Орбаном заявил, что понимает сложные последствия для некоторых стран в случае введения эмбарго на энергоресурсы из России, однако надеется на принятие этой меры в рамках шестого пакета санкций ЕС.
Джонсон в разговоре с Орбаном выразил надежду на принятие шестого пакета санкций
  • AP
  • © Leon Neal

«Оба лидера согласились с тем, что обеспечивать энергетическую безопасность и внутреннюю устойчивость в Европе жизненно необходимо, а бесконечная конфронтация на Украине приведёт лишь к новым страданиям», — сообщили в канцелярии британского премьера.

Борис Джонсон выразил уверенность в том, что украинские военные будут «сражаться столько, сколько потребуется».

Ранее, 27 мая, в Париже прошли переговоры премьера Венгрии Виктора Орбана и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, они обсудили «ущербную и опасную» санкционную политику Евросоюза.

24 мая Financial Times сообщила, что венгерский премьер-министр счёл контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернативы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить