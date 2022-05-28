Джонсон в разговоре с Орбаном выразил надежду на принятие шестого пакета санкций

Британский премьер Борис Джонсон в разговоре с венгерским коллегой Виктором Орбаном заявил, что понимает сложные последствия для некоторых стран в случае введения эмбарго на энергоресурсы из России, однако надеется на принятие этой меры в рамках шестого пакета санкций ЕС.

«Оба лидера согласились с тем, что обеспечивать энергетическую безопасность и внутреннюю устойчивость в Европе жизненно необходимо, а бесконечная конфронтация на Украине приведёт лишь к новым страданиям», — сообщили в канцелярии британского премьера.

Борис Джонсон выразил уверенность в том, что украинские военные будут «сражаться столько, сколько потребуется».

Ранее, 27 мая, в Париже прошли переговоры премьера Венгрии Виктора Орбана и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, они обсудили «ущербную и опасную» санкционную политику Евросоюза.

24 мая Financial Times сообщила, что венгерский премьер-министр счёл контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернативы.